Махачкала, 28 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Дагестане пришлось закрыть на карантин около 200 образовательных учреждений. На дистанционную форму учебы из-за резкого роста заболевших детей в классах перешли около 87 тыс. школьников, сообщили в минобре региона. Кроме того, карантин пришлось ввести и в ряде дошкольных организаций. По данным ведомства, закрыты свыше 30 детских садов.

Mos.ru Удаленное образование

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«Из-за роста заболеваемости ОРВИ среди школьников принято решение закрыть на карантин порядка 200 образовательных учреждений. На удалёнку перешли около 87 тыс. школьников», — цитирует ТАСС представителя образовательного ведомства.

Напомним, четыре дня назад численность заболевших школьников и педагогов в Дагестане составляла более 12,5 тыс. человек.

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