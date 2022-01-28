Москва, 28 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в текущем году на 8,6%. Документ опубликован 28 января на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Закон вступает в силу в день подписания, исключая статью 1, которая начнёт действовать с 7 февраля 2022 года. Она уточняет начисление и получение социальных пенсий по старости гражданами из числа малочисленных народов Севера.

Закон затронет более 30 млн российских граждан. Пенсионные выплаты проиндексируют на уровень выше инфляции, в среднем выплата увеличится на 1400 рублей и составит 18 984 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, документ также предусматривает повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента. Полученные в декабре-январе пенсии доиндексируют. Совет Федерации РФ одобрил закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам 26 января.

Читайте подробнее: Совфед одобрил закон об индексации пенсий на 8,6%