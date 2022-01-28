Саранск, 28 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 150 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 38 270 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Ko44.ru Инфекционное отделение

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Всего в регионе подтвердили 42 989 случаев заражения коронавирусом, из них 240 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1135 человек, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 623 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3444 человек. За сутки были госпитализированы 55 жителей республики.