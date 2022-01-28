Тверь, 28 января, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Поле для мини-футбола с искусственным покрытием появится в Кулицком сельском поселении Калининского района Тверской области. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, стало известно 28 января в ходе личного приёма граждан губернатором Игорем Руденей. С вопросами о развитии спортивной инфраструктуры в населённом пункте к главе региона обратилась местная жительница Наталья Клейдман.

Пресс-служба правительства Тверской области Футбольное поле

«Работы включены в программу на этот год. План такой — провести конкурентные процедуры, а затем в течение трех месяцев реализовать проект», — сообщил Игорь Руденя.

Губернатор отметил, что со своей стороны местные жители должны организовать контроль за проведением и качеством выполняемых работ.

Наталья Клейдман отметила, что поселение остро нуждается в поле для мини-футбола — здесь уже два года действует местный футбольный клуб, в котором занимаются уже 60 детей в возрасте от четырех до 16 лет.

Отметим, что в 2021 году в населённом пункте в рамках программы поддержки местных инициатив был установлен комплект уличных тренажеров. Они расположены вблизи местной школы и доступны для всех жителей.

Также Наталья Клейдман обратилась к главе региона за содействием в решении вопроса по строительству новой газовой котельной для социальных объектов и переводу семи многоквартирных домов по улице Заводской на индивидуальное газовое отопление. Кроме того, обсуждалась возможность проведения ремонта грунтовой дороги от станции Кулицкая до посёлка Романово. По всем вопросам главой региона даны соответствующие поручения ответственным за данные направления региональным министерствам.