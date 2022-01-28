Казань, 28 января, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Татарии, как и по всей стране, с 1 января медучреждения оформляют только электронные больничные. Всего с начала 2022 года выдано около 120 тыс. электронных листков нетрудоспособности, сообщила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ Аида Волкова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

«Мы без каких-либо затруднений перешли на 100-процентную выдачу электронных больничных с 1 января. Такой режим работы удобен как медицинским организациям, так и жителям», — отметила она.

В 2021 году в республике было оформлено более 1,4 млн электронных больничных.

ИА REGNUM напоминает, в России с 1 января 2022 года действует проактивный режим выплат по беременности и родам.

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