Москва, , 08:28 — REGNUM С сегодняшнего дня, 28 января, москвичи с симптомами ОРВИ могут обратиться к врачу и открыть больничный лист дистанционно без посещения поликлиники, сообщается на портале мэра столицы.

ОРВИ flockine

Доя получения онлайн-консультации врача необходимо заполнить электронную анкету с контактными данными заболевшего и подать заявку через систему ЕМИАС. При необходимости оформления больничного ставится соответствующая галочка.

После подачи заявки с заболевшим свяжется врач, проведет аудиоконсультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный на семь дней. Больничный будет доступен в электронной медкарте и направлен работодателю.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы, которые переболели COVID-19, гриппом или ОРВИ с 27 января получили возможность закрывать больничные листы дистанционно.

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