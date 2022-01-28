Красноярск, 28 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 18 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в федеральном оперативном штабе.

Оперштаб Курганской области Коронавирус. Курган

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С начала пандемии в Красноярском крае скончались уже 9404 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в крае выявлено 907 носителей коронавируса (госпитализирован 371 пациент), выздоровели 489 человек.