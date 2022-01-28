Кемерово, 28 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Кемерове открыли дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в кемеровском городском совете народных депутатов.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«В связи с непростой ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции и актуальностью повышения уровня вакцинации населения от COVID-19, в городе Кемерово открыты дополнительные пункты вакцинации», — уточнили в горсовете.

В настоящее время в списке 19 пунктов вакцинации.

По данным на сегодня, 28 января, в Кемерове от коронавируса привились 252 684 горожанина.