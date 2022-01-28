Вологда, 28 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На Вологодчине выросло число летальных исходов от ковида. За последние сутки жертвами инфекции стали десять человек, всего с начала пандемии — 3181, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в регионе выявили 699 новых случаев COVID-19, общее число заражений достигло 105 207.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор ушел на больничный с COVID-19.