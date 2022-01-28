Калуга, , 12:56 — REGNUM За сохранение исторической правды о трагических событиях Великой Отечественной войны сегодня приходится бороться, заявил 28 января корреспонденту ИА REGNUM депутат Городской думы Калуги («Единая Россия»), подполковник запаса Андрей Голубев.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

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Парламентарий считает, что в наши дни желающих пересмотреть историю очень много. Особенно это касается молодёжи. Нельзя предать забвению зверства фашистов и их приспешников, когда мы видим парады бандеровцев на Украине.

«Коричневая чума опять поднимает голову. Поэтому считаю возможным и целесообразным напоминать человечеству не только о холокосте, но и о геноциде наших предков», — отметил Андрей Голубев.

Как сообщало ИА REGNUM, московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма попросила президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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