Калуга, 28 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. За сохранение исторической правды о трагических событиях Великой Отечественной войны сегодня приходится бороться, заявил 28 января корреспонденту ИА REGNUM депутат Городской думы Калуги («Единая Россия»), подполковник запаса Андрей Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

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Парламентарий считает, что в наши дни желающих пересмотреть историю очень много. Особенно это касается молодёжи. Нельзя предать забвению зверства фашистов и их приспешников, когда мы видим парады бандеровцев на Украине.

«Коричневая чума опять поднимает голову. Поэтому считаю возможным и целесообразным напоминать человечеству не только о холокосте, но и о геноциде наших предков», — отметил Андрей Голубев.

Как сообщало ИА REGNUM, московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма попросила президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.