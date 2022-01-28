Калужский депутат: нельзя забыть зверства фашистов и их приспешников
Калуга, 28 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. За сохранение исторической правды о трагических событиях Великой Отечественной войны сегодня приходится бороться, заявил 28 января корреспонденту ИА REGNUM депутат Городской думы Калуги («Единая Россия»), подполковник запаса Андрей Голубев.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День освобождения блокадного Ленинграда — все новости»
Парламентарий считает, что в наши дни желающих пересмотреть историю очень много. Особенно это касается молодёжи. Нельзя предать забвению зверства фашистов и их приспешников, когда мы видим парады бандеровцев на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, московская областная общественная организация бывших несовершеннолетних узников фашизма попросила президента РФ Владимира Путина признать геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны.