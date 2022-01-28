Астана, 28 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сыграл важную роль в судьбе республики. Об этом 28 января заявил на XXI внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан» («Свет отечества») действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Elbasy.kz Токаев и Назарбаев

«Когда в начале 90-х годов известные политики и политологи из-за демографической специфики и неурегулированности границы Казахстана предрекали нашей стране скорый распад, Нурсултан Назарбаев в самый тяжёлый исторический период взял на себя сложнейшую миссию государственного строительства», — процитировали Токаева в пресс-службе партии.

Он призвал сограждан не забывать «исторические» заслуги первого президента. Токаев также заявил, что недопустимо «очернять» прошлое страны, так как в этом случае у неё не будет будущего.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Назарбаев на съезде «Нур Отан» предложил вместо себя избрать председателем партии Токаева. Делегаты съезда поддержали это предложение единогласно.