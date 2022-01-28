Красногорск, 28 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 28 января статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 8611 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 1429 случаев больше аналогичного показателя 27 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 7182 человек, а днем ранее — у 6709 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 98 040 новых случаев заражения коронавирусом.