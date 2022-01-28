Москва, 28 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Запрет криптовалют приведет к развитию теневого рынка, утвержденная «дорожная карта» вполне может стать основой для правовой базы в этой сфере. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по информационным технологиям Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«В такой сложной и многогранной теме, как криптовалюты, вряд ли стоит рассчитывать на эффективность запретительных методов. Это приведёт только к развитию теневого рынка», — полагает Хинштейн.

Более взвешенным шагом будет вдумчивый поиск способов регулирования криптовалютного рынка с учетом его инновационного потенциала, уверен парламентарий.

«Дорожная карта», разработанная при участии всех заинтересованных структур и ведомств, вполне может стать основой для формирования нормативной базы в этой области. Анализ практики её применения поможет понять, в каком направлении двигаться дальше», — указал депутат.

По его мнению, самое главное — исключить использование криптовалют криминалом и обеспечить защиту граждан от мошенничества.

«Простой запрет расчётного инструмента не в состоянии решить ни ту, ни другую задачу», — подчеркнул Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам. В разработке «дорожной карты» участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. Ранее ЦБ предложило запретить криптовалюты.