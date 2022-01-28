Элиста, 28 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Калмыкии на утро 28 января подтверждено 520 (+159 за сутки) случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Стационарное лечение получает 291 пациент, из них в тяжелом состоянии остаются девять человек. В режиме домашней изоляции находятся 5350 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 36 447 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 054 пациента. Не справился с ковидом 771 человек.