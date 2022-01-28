Казань, 28 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Татарии за минувшие сутки госпитализировали 396 носителей коронавирусной инфекции, всего выявили 412 новых случаев заражения. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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По состоянию на 28 января зарегистрировали 47 030 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 38 809 пациентов, скончались 1576 человек. За сутки больничный закрыли 194 пациента, новых летальных исходов не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала прививочной кампании по состоянию от COVID-19 привили 2 млн 378 тыс. 027 человек.

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