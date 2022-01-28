Ставрополь, 28 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие утки были госпитализированы 277 человек с диагнозом COVID-19. Всего за этот день было выявлено 1113 случаев заболевания. Такие данные привел 28 января федеральный оперативный штаб.

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Однако, глава субъекта РФ Владимир Владимиров привел иные цифры по числу пациентов ковидных госпиталей. По его словам, численность госпитализированных за сутки составила всего 169 человек. При этом, как отметил Владимиров, нагрузка на стационары растет медленно.

«Несмотря на заметный рост ежесуточного количества заболевших, нагрузка на стационары меняется очень медленно. Госпитализация пациентам требуется реже, чем раньше. Из 3385 COVID-коек свободна практически каждая пятая. Это позволяет оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся, а также иметь достаточный резерв на случай роста заболеваемости», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.⠀Согласно данным таблицы, которую опубликовал Владимиров, из 3385 мест в ковидных госпиталях занятыми на 27 января были 2717 коек.