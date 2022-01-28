Калуга, 28 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализировали 80 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 300 человек. Днём ранее, 27 января, в регионе было зарегистрировано 269 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 69 564 человек, 63 488 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 286 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.