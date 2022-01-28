Москва, , 12:05 — REGNUM Больше всех на «военных страхах» заработали валютные спекулянты, отметил член Совфеда Андрей Климов.

Андрей Климов Duma.gov.ru

«Более всех на «военных страхах» на днях заработали (как обычно и бывает) валютные спекулянты. Эта публика удачно перепродает американские фантики, делая на паникерах свой личный гешефт», — отметил Климов в телеграм-каналах.

Сенатор обратил внимание на то, что к 28 января рубль в меняльных конторах вернулся к исходному положению по отношению к доллару.

«Между тем за ту же неделю американский внешний долг вырос еще на $20,2 млрд. (это примерно в 10 раз больше того, что заплатил бюджет США за «помощь» Украине с 2014) и скоро превысит $30 трлн. (это 5 ВВП ФРГ). Но «голый король» продолжает изображать хозяина мира. Достигается оное главным образом его оккупационными войсками по всему миру, включая Германию, Японию, Республику Корея, ближневосточные монархии и т.п. центры глобальной экономики», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США в своем ответе по гарантиям безопасности не заявляли об отказе от расширения НАТО на восток, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.