Вашингтон, , 12:03 — REGNUM В случае введения серьезных санкций против экспорта нефти и газа из РФ, что является маловероятным, потери Европы будут гораздо большими, чем потери России. К тааком выводу 28 января пришли эксперты британской аналитической компании Vortexa, выдержки из отчета которых приводит агентство Bloomberg.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Около 34% морского импорта сырой нефти в Европу в прошлом году приходилось на Россию, и в случае сокращения поставок этих энергоресурсов наибольшему риску подвергнутся нефтеперерабатывающие заводы в Италии, Нидерландах, Испании и Франции», — говорится в документе.

Также указывается, что, по данным экспертов, Евросоюз на протяжении последних лет не снизил «свою зависимость» от нефти из РФ и в случае самого худшего варианта развития событий «Европе будет гораздо сложнее восполнить объемы и сорта нефти, потерянные из-за поставок из России, чем РФ, чтобы найти альтернативных покупателей или сократить свой экспорт».

При этом уточняется, что при введении указанных санкций Европе нужно будет компенсировать потери порядка 2,4 млн баррелей в сутки (средний уровень 2021 года) высокосернистой нефти из России (без учета углеводородов из Казахстана).

«Это выглядит невыполнимой задачей с учетом текущей ситуации с глобальными низкими запасами сырой нефти и снижением уверенности производителей ОПЕК на Ближнем Востоке (в основном высокосернистой нефти) в возможности наращивать добычу», — добавляется в отчете.

Кроме того, отмечается, что дефицит нефти из РФ в Европе будет усиливаться дефицитом российского дизельного топлива, так как Россия на сегодняшний день является наиболее крупным его импортером и в минувшем году на долю ЕС пришлось более 85% общего российского морского экспорта.

«Геополитическая напряженность вокруг украинского конфликта между Россией и не совсем последовательным американо-европейским конгломератом накаляется, и слово «санкции» используется все чаще, но, анализируя потоки, становится ясно, что какие-либо существенные санкции в отношении российского экспорта нефти и газа вряд ли будут реализованы. Если бы это произошло, Европа потеряла бы гораздо больше, чем РФ», — также указывается в документе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The Times сообщила, что Госдеп США выразил недовольство в связи с нерешительными действиями правительства Великобритании в вопросе сокращения притока инвестиций из России в британскую экономику.