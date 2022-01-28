Саратов, 28 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в стационары госпитализировали 156 зараженных коронавирусом пациентов, выписали по выздоровлении 121 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM COVID-19

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Всего за время пандемии по состоянию на 28 января вылечились 129 446 человек. Подтверждено 141 382 случая заражения коронавирусом, из них 798 — за прошедшие сутки. Среди новых инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 287 человек, 123 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 1139 пациентов, на амбулаторном — 5633.

Умерли за последние 24 часа 14 носителей коронавируса. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5327 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове на карантин их-за роста заболеваемости закрывают школы.

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