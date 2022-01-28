Бухарест, 28 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Румыния готова предоставить доступ российским инспекторам на военную базу Девеселу. Об этом сообщило государственное Радио Румыния со ссылкой на дипломатические источники.

Флаг Румынии

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Однако при условии, что румынская делегация сможет проинспектировать российские военные базы.

Отмечается, что Румыния участвовала в разработке предложений для России, содержащихся в документе, направленном в Москву из Вашингтона.

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«Румыния и США предусмотрели механизм прозрачности в документе с направленными в Россию предложениями по смягчению текущего кризиса, этот механизм предусматривает взаимные инспекции ракетных комплексов в России, в Румынии и в Польше», — указано в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты и союзники Польши в Европе обсуждали идею предоставить России разрешение инспектировать военные базы в Румынии и Польши. The Wall Street Journal сообщало, что Варшава готова к инспекциям России на объектах ПВО США в Румынии и Польше при условии, что Москва разрешит инспекции ракетной деятельности в Калининграде.