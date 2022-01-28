Пусан, Южная Корея, 28 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Южной Корее выявили первый случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8 среди диких птиц. Об этом сообщает Yonahp News со ссылкой на свои источники.

Mr TGT Птичий грипп (стилизация)

Согласно опубликованным данным, вирус был обнаружен у мертвого лебедя, обнаруженного в устье реки Накдонг к юго-востоку от портового города Пусан.

Известно, что это первый случай заражения штаммом H5N8 среди диких птиц. Ранее в стране выявили 23 случая заражения штаммом H5N1.

В министерстве окружающей среды планируют следить за реками и ручьями в данном регионе, запретить вход фермерам и гражданам в устье реки Накдонг, а также провести дезинфекцию ферм в этом районе, включая место, где был обнаружен штамм H5N8.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в Южной Корее выявили 26 случаев заражения птичьим гриппом среди домашней птицы.

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