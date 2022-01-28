Очаг птичьего гриппа среди дикой птицы выявлен в Южной Корее
Пусан, Южная Корея, 28 января, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Южной Корее выявили первый случай заражения высокопатогенным штаммом птичьего гриппа H5N8 среди диких птиц. Об этом сообщает Yonahp News со ссылкой на свои источники.
Согласно опубликованным данным, вирус был обнаружен у мертвого лебедя, обнаруженного в устье реки Накдонг к юго-востоку от портового города Пусан.
Известно, что это первый случай заражения штаммом H5N8 среди диких птиц. Ранее в стране выявили 23 случая заражения штаммом H5N1.
В министерстве окружающей среды планируют следить за реками и ручьями в данном регионе, запретить вход фермерам и гражданам в устье реки Накдонг, а также провести дезинфекцию ферм в этом районе, включая место, где был обнаружен штамм H5N8.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 января в Южной Корее выявили 26 случаев заражения птичьим гриппом среди домашней птицы.
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