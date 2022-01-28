Пекин, 28 января, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В период с 4 по 6 февраля председатель КНР Си Цзиньпин собирается провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также с другими лидерами стран мира, которые прибудут на зимние Олимпийские игры (ОИ) 2022 года в Пекине. Об этом 28 января сообщает пресс-служба китайского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, проведет приветственный банкет для прибывших в Китай для участия в церемонии открытия Игр иностранных глав государств, глав правительств, членов королевских семей, а также руководителей международных организаций», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что также китайский лидер проведет соответствующие двусторонние мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев рассказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Китай с официальным визитом в середине первой недели февраля.