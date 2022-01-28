Петропавловск-Камчатский, 28 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. На Камчатке из-за роста числа случаев заболевания COVID-19 в инфекционных госпиталях увеличили коечный фонд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В четырёх ковидных госпиталях Камчатки общий фонд мест для пациентов с коронавирусом увеличили на 50. Таким образом число коек в инфекционных отделениях выросло до 320.

«Сейчас на стационарном лечении находятся 242 человека. За последние сутки в больницы поступили 37 пациентов. Мы видим, что у нас растёт общее количество как заболевших, так госпитализированных, поэтому и принято решение развернуть дополнительные койки», — уточнили в минздраве края.

На базе краевого кожно-венерологического диспансера будет развернут моногоспиталь для долечивания больных коронавирусом на 60 коек.

На Камчатке фиксируется ежедневный рост числа случаев заражения коронавирусом — в понедельник выявили 103 новых случая, во вторник — 127, в среду — 141, за четверг — 162.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области коронавирусом стали чаще болеть школьники и студенты. Уровень заболеваемости в этих группах вырос на 26% и 35% соответственно. В возрастной группе 15−17 лет амурчане стали заражаться COVID-19 на 76% чаще.