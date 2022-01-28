Кемерово, 28 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Кемеровскую область поступила первая партия вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. Министерство здравоохранения региона разместило на своём сайте список пунктов вакцинации детей от коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«Вакцинация подростков исключительно добровольная и проводится по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя, — прокомментировали в минздраве региона. — Кроме того, непосредственно перед вакцинацией детей в возрасте от 12 до 15 лет их родители, либо законные представители оформляют письменное добровольное согласие на вакцинацию, с 15 лет подростки могут заполнить согласие самостоятельно».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе по данным на сегодня, 28 января, в стационарах и на домашнем карантине из-за коронавируса находится 20 967 человек.