Благовещенск, 28 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Амурской области коронавирусом стали чаще болеть школьники и студенты. Уровень заболеваемости в этих группах вырос на 26% и 35% соответственно. В возрастной группе 15−17 лет амурчане стали заражаться COVID-19 на 76% чаще, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 января в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно, коронавирус

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«Таким образом, мы видим явное и активное вовлечение в эпидпроцесс детей, и это свидетельствует о начале нарастания циркуляции «Омикрона». В области доминирующим штаммом является «Дельта». Циркуляция «Омикрона» не столь интенсивная. Как только циркуляция «Омикрона» усилится, эпидемиологически будет другая картина. Готовимся к увеличению заболеваемости», — отметила главный санитарный врач региона Ольга Курганова.

По её словам, стало меньше возникать тяжёлых пневмоний, в основном люди переносят инфекцию в форме ОРВИ. Абсолютное большинство заразившихся — не привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, медработники детских поликлиник Приамурья начали делать прививки от COVID-19 несовершеннолетним. Регион получил 720 доз вакцины «Спутник М».