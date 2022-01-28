Джакарта, 28 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Ряд свидетелей были допрошены следователями отдела уголовных расследований провинции юго-восточный Сулавеси в Индонезии, в связи с сообщениями об учениках начальной школы, которым учителям приказали есть мусор в качестве наказания, сообщает CNN Indonesia.

Department of Foreign Affairs and Trade Индонезийские дети

В отделе уголовных расследований также заявили, что инцидент рассмотрят в отделе защиты женщин и детей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо официально открыл встречу B20, диалоговый форум стран G20 с мировым деловым сообществом, включая топ-менеджеров ведущих транснациональных компаний.