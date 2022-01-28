Лос-Анджелес, США, 28 января, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Американская актриса Дрю Бэрримор призналась, что она состояла в отношениях со своим коллегой Люком Уилсоном. Об этом 28 января пишет Page Six.

Скриншот видео на YouTube Дрю Бэрримор

По словам актрисы, это были «свободные отношения». «Мы просто развлекались, тусовались. Ты не воспринимал всё это так серьезно, и это было весело. Мы отлично провели время», — поделилась она. При этом она призналась, что благодаря этому роману познакомилась с актрисой Кейт Хадсон, которая также встречалась с Уилсоном в тот период.

ИА REGNUM напоминает, что о романе Дрю Бэрримор и Люка Уилсона стало известно в 1999 году. Однако подробности их отношений не раскрывались.