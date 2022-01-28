Барнаул, 28 января, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 28 января 2022 года вакцинированы 1 258 099 (+6887 за сутки), в том числе — 708 детей возрастом 12−17 лет (+340 за сутки).

http://www.kosoblduma.ru Вакцина

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Из общего числа привитых 66 228 жителей региона получили первую прививку (+1734 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 118 549 (+1275 за сутки).

Также известно о 73 322 ревакцинированных (+1178 за последние сутки).

Как сообщалоИА REGNUM, в середине января 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечал, что данных показателей ещё недостаточно для создания коллективного иммунитета. Особенно, учитывая, что многие начали вакцинацию более полугода назад.

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