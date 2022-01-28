Варшава, 28 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Бывший глава минобороны Польши и экс-председатель политического кабинета министра иностранных дел республики Ян Парыс в эфире Polskie Radio обвинил Германию в проведении «пророссийской политики».

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«Франция и Германия пытаются балансировать между Россией и США, они не хотят занимать однозначную роль союзника Америки, они пытаются быть посредником, занимать нейтральную позицию. Даже если они критикуют Кремль, то через несколько дней они выходят на диалог, игнорируя угрозы России», — сказал Парыс.

При этом, он подчеркнул, что «такая пророссийская политика ФРГ была разоблачена».

»Поэтому сейчас ни в Америке, ни в Европе у людей нет сомнений на счет того, что на Германию не стоит рассчитывать Западу в трудной ситуации», — заключил экс-министр.