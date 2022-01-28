Москва, 28 января, 2022, 10:42 — ИА Регнум. При объединении ПФР и ФСС главное — не нарушить налаженные процессы, чтобы не пострадали граждане, отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Правильное решение, поддерживаю. Самое главное здесь — не нарушить с таким трудом налаженные процессы, чтобы никак не пострадали граждане, которые сегодня получают пенсии, социальные выплаты, пособия», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Он отметил главную задачу.

«Люди должны быть уверены, а государство эту уверенность обязано безусловно подтвердить: даже изменение статуса сохранит целевую гарантию, в первую очередь, страховых взносов. Они останутся в системе пенсионного и социального страхования. Это наша общая задача», — подчеркнул парламентарий.

При этом он указал на необходимость ликвидировать Фонд ОМС.

«ФОМС, он же Фонд медстраха (или медужаса, по словам самих врачей), напомню, вообще нужно упразднить и перейти к прямому государственному финансированию медицинских учреждений и системы здравоохранения в целом. Тогда будет понятна логика и преемственность решений», — резюмировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект закона об объединении ПФР и ФСС планируется внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию, бюджет нового фонда будут обсуждать летом в рамках бюджетного процесса.