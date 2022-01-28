Санкт-Петербург, 28 января, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали главного врача одной из клиник Выборгского района города, где после обследований органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) скончались два пациента, еще два человека тяжело пострадали. Об этом 28 января ИА REGNUM сообщил источник знакомый с ситуацией.

Victor Арест

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в период с 17 по 26 января в клинике на улице Сикейроса, после обследования органов ЖКТ с применением бария умерли 42-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще как минимум два человека тяжело пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

«Главный врач клиники задержан. Сегодня ему будет избрана мера пресечения», — уточнил источник.