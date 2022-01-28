Афины , , 10:46 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис изложил предложение страны по эффективному управлению неконтролируемой миграцией на онлайн-дискуссионной панели, организованной Фондом Африка — Европа 27 января.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча состоялась в преддверии шестого саммита Европейского Союза — Африканского союза в Брюсселе 17 и 18 февраля.

Мицотакис сообщил группе «Миграция и мобильность», что предлагаемый план из трех частей направлен на эффективную охрану границ и борьба с торговлей людьми, создание легальных, организованных миграционных маршрутов, и на действия по устранению коренных причин миграционного оттока из Африки в Европу.

«Мы должны четко понимать, как европейские, так и африканские страны, что мы должны самым строгим образом осудить любые попытки использовать мигрантов в геополитических целях», — отметил он.

Мицотакис также отметил, что необходимо более тесное сотрудничество между африканскими странами и Европой для возвращения мигрантов, которые не имеют права на получение статуса беженца. Греция, по его словам, является соседом Африки и связана с ней одним и тем же морем, Средиземным морем, и должна присутствовать в обсуждении между ЕС и Африкой.