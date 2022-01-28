Киев, 28 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Сообщения в социальных сетях на тему того, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским якобы предупредил последнего о «неизбежном российском вторжении» не соответствуют действительности. Об этом 28 января сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на своей странице в соцсети Facebook.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден. 1 сентября 2021

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«В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности», — написал он в своем сообщении.

При этом Никифоров подчеркнул, что корректная информация о разговоре лидеров двух стран имеется только в официальных релизах Вашингтона и Киева, а все другие сообщения на эту тему — это «домыслы и спекуляции».

«В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные», — добавил пресс-секретарь президента Украины.

Напомним, накануне корреспондент телеканала CNN написал на своей странице в соцсети Twitter, что в ходе своего разговора с Зеленским Байден якобы заявил, что «российское вторжение» на Украину якобы «практически неизбежно случится, как только замерзнет земля».

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.