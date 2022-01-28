Челябинск, 28 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 22 человека. Всего их насчитывается уже 143 262 пациента, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Подтверждено 159 593 случая заражения коронавирусом. За последние сутки их стало больше на 1656, в том числе 223 школьника.

Больных COVID-19 насчитывается 8558 человек. Скончались от ковида ещё шесть граждан.