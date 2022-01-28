Луганск, 28 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. За последние 24 часа силовики Украины один раз нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 28 января рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись гранатометы и крупнокалиберный пулемет и что было обстреляно село Веселогоровка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что США поддерживают усилия по урегулированию конфликта на Украине в нормандском формате.