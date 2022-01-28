София, 28 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Министр транспорта Болгарии Никола Сыбев обсудит со своим румынским коллегой Сорином Гриндяну вопросы упрощения правил пересечения болгарско-румынской границы на основных сухопутных и водных направлениях. Об этом 28 января сообщает Болгарское национальное радио.

(сс) CWitte Граница

Согласно официальной информации встреча двух министров состоится 28 января в болгарском городе Русе, расположенном в непосредственной близости от границы с Румынией.

«Цель встречи — наметить краткосрочные и долгосрочные меры для снятия основных пограничных барьеров в транспортном и пассажирском сообщении между Софией и Бухарестом», — говорится в заявлении специальной правительственной комиссии Болгарии.

Предполагается, что стороны уделят особое внимание возобновлению паромного сообщения между болгарским Русе и румынским городом Джурджу, а также осудят перспективы строительства новых мостов через реку Дунай.