Саппоро, Япония, , 09:59 — REGNUM В преддверии церемонии открытия Года межрегиональных и побратимских связей России в Японии российский посол Михаил Галузин встретился с губернатором Хоккайдо Наомити Судзуки. Об этом 28 января сообщает Генеральное консульство РФ в Саппоро на своей странице в соцсети Facebook.

Флаги России и Японии S Solomonov

«28 января посол России в Японии М.Ю. Галузин в рамках визита в Саппоро для участия в церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских связей нанес визит вежливости губернатору Хоккайдо Н. Судзуки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время встречи Галузин и Судзуки провели обсуждение перспективных направлений развития межрегионального сотрудничества России и Японии в период после пандемии.

Кроме того, отмечается, что посол РФ в ходе своего визита в Саппоро также провел бывшую резиденцию губернатора Хоккайдо, осмотрел музей Олимпийских игр и провел пресс-конференцию, ответив в ходе нее «на вопросы, касающиеся актуальной повестки двусторонних отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно не стал прямо отвечать на вопрос об отношении кабинета министров к возможным санкциям против российского президента Владимира Путина.