Саппоро, Япония, 28 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В преддверии церемонии открытия Года межрегиональных и побратимских связей России в Японии российский посол Михаил Галузин встретился с губернатором Хоккайдо Наомити Судзуки. Об этом 28 января сообщает Генеральное консульство РФ в Саппоро на своей странице в соцсети Facebook.

S Solomonov Флаги России и Японии

«28 января посол России в Японии М.Ю. Галузин в рамках визита в Саппоро для участия в церемонии открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских связей нанес визит вежливости губернатору Хоккайдо Н. Судзуки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что во время встречи Галузин и Судзуки провели обсуждение перспективных направлений развития межрегионального сотрудничества России и Японии в период после пандемии.

Кроме того, отмечается, что посол РФ в ходе своего визита в Саппоро также провел бывшую резиденцию губернатора Хоккайдо, осмотрел музей Олимпийских игр и провел пресс-конференцию, ответив в ходе нее «на вопросы, касающиеся актуальной повестки двусторонних отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуноне стал прямо отвечать на вопрос об отношении кабинета министров к возможным санкциям против российского президента Владимира Путина.