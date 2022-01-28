Ставрополь, 28 января, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Ставропольском крае не потребуется предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 еще почти месяц — до 20 февраля. Ранее введенный мораторий на их применение продлен по решению главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«Губернатор Ставрополья продлил мораторий на QR-коды до 20 февраля. При посещении отдельных организаций или при получении ряда услуг жителям края не требуется подтверждать наличие сертификата о прививке от COVID-19, факта перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста», — приводит слова представителя оперштаба ТАСС.

По данным главы Ставрополья Владимира Владимирова на 28 января, в крае за прошедшие сутки выявили еще 113 заболевших COVID-19, из них более трети — дети. Госпитализированы 169 пациентов. При этом более 20% коек остаются свободными.

Напомним, в Ставропольском крае в декабре 2021 года была введена система QR-кодов о вакцинации при посещении мест массового пребывания граждан. Однако по просьбе бизнеса в предновогодний период её отменили, введя временно мораторий до 20 января.