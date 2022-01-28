Бухарест, 28 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило постановление о привлечении в страну 100 тысяч рабочих и специалистов из-за рубежа для восполнения возникших пробелов на румынском рынке труда. Об этом 28 января сообщает Бухарестское телевидение.

Ștefan Jurcă Бухарест

По официальной информации, в ближайшее время Бухарест введет в действие режим максимального визового и правого содействия для иностранцев, желающих работать в Румынии в сфере строительства зданий и автодорог, гостиничном бизнесе, кафе и пекарнях, а также в сельскохозяйственной отрасли.

«Это будет цивилизованное и взаимовыгодное сотрудничество, при котором зарубежному соискателю будет предложена хорошая заработная плата и достойные условия труда, а взамен Румыния получит добросовестных работников», — резюмировал румынский министр труда, семьи и социальной защиты Мариус Будай.

Согласно новому постановлению, ежегодно в течение ближайших трех лет правительство Румынии будет устанавливать так называемые «льготные квоты» на работу иностранцев. Предполагается, что в ближайшее время зеленый свет на трудовую деятельность в Румынии будет дан гражданам Украины, Турции, Боснии и Герцеговины, а также некоторых арабских государств.