Душанбе, 28 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Сегодня, 28 января, стало известно об ещё одном погибшем гражданине Таджикистана в результате конфликта на таджикско-киргизской границе. Об этом сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на пресс-центр таджикских погранвойск.

Mvd.gov.kg На киргизско-таджикской границе

«Погибший являлся водителем скорой помощи центральной больницы Исфары — Абдулатиф Шарифов, он погиб при спасении гражданского населения села Ходжаи Аъло от взрыва миномёта киргизской стороны», — говорится в сообщении.

В целом, в результате конфликта сообщается о двух убитых и 10 раненых.

В погранвойсках Таджикистана отмечают, что в настоящее время ситуация на границе стабильная, совместной комиссией соответствующих структур обеих сторон изучаются причины и факторы пограничного конфликта.