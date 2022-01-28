Тюмень, 28 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Тюменской области в связи с эпидемической обстановкой по коронавирусу и ОРВИ все школы и учреждения среднего профессионального образования переводятся на дистанционное обучение с 31 января по 12 февраля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Отмечается, что дистанционное обучение касается всех учебных заведений независимо от формы собственности. Школьникам и студентам из льготной категории будут выданы продуктовые наборы.

Кроме того, в Тюменской области приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Исключение сделано лишь для тренировок спортивных сборных команд региона.

Детские сады Тюменской области продолжают работать в штатном режиме. Вузам региона рекомендовано также перейти на удалённое обучение студентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с 28 января по решению руководителей образовательных организаций на карантин закрыты семь школ, а также отдельные классы в 54 школах региона по причине заболеваемости детей ОРВИ.