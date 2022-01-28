Красноярск, 28 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Вакцинация подростков от коронавируса стартовала в поликлиниках Красноярска, сообщили ИА REGNUM 28 января в региональном министерстве здравоохранения.

Samadm.ru Вакцинация

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Накануне по детским поликлиникам города и межрайонным центрам распределили 1920 комплектов вакцины «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет.

По словам главы краевого минздрава Бориса Немика, ещё до прихода вакцины на прививку записались 6 тысяч человек. Следующая поставка вакцины ожидается в феврале.

«Вакцинация подростков проводится только добровольно, при наличии письменного согласия родителя или иного законного представителя», — уточнили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января в Красноярском крае выявлено 182 643 носителя коронавируса.