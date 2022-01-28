Курган, 28 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Курганской области по решению руководителей образовательных организаций на карантин закрыты семь школ, а также отдельные классы в 54 школах региона по причине заболеваемости детей ОРВИ. Об этом сообщает 28 января сообщает региональный департамент образования и науки.

Пресс-служба департамента образования и науки Курганской области

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Это составляет 1,5% от общего числа учащихся в регионе. Из-за заболеваемости коронавирусом введён карантин в семи группах дошкольных учреждений и некоторые классы в 20 школах.

«Если в семье кто-то заболел — ребёнка необходимо оставить дома, даже если у него нет температуры, а только насморк. Также необходимо свести к минимуму все контакты, чтобы растянуть по времени, сгладить пик заболеваемости, который прогнозируют медики в регионе в ближайшее время», — отметил директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров.