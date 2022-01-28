Ижевск, 28 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 28 января прививку от коронавируса сделал 684 731 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

75.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Второй компонент препарата получили 535 895 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1214 жителей республики. 576 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 432 человека. За указанный период ревакцинировались 60 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января после перенесенного заражения коронавирусом выписались 478 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 75 397 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 86 021 случай заражения коронавирусом, из них 826 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 234 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 82 жителя республики старше 65 лет.

Читайте также: В ковид-центры Удмуртии за сутки госпитализированы 126 человек