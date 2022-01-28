Ижевск, 28 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 28 января после перенесенного заражения коронавирусом выписались 478 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 75 397 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За все время пандемии в республике подтвердили 86 021 случай заражения коронавирусом, из них 826 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 234 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 82 жителя республики старше 65 лет.

3483 человека скончались, за минувшие сутки скончались 76-летний мужчина и 85-летня женщина, накануне было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с COVID-19.

Активным носителем коронавируса в Удмуртии в настоящее время является 7141 житель региона. В течение суток госпитализировано 126 человек. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 8886 человек, 698 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 125 человек — в тяжелом состоянии, из них 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 7 февраля в Удмуртии пройдет розыгрыш призов среди граждан, которые в эти дни прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса. Участниками акции могут стать жители республики, которые сделали прививки в двух пунктах вакцинации — в Республиканском центре здоровья и медицинской профилактики и в консультативно-диагностическом центре министерства здравоохранения Удмуртии.

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