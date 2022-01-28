Горки-9, Московская область, , 08:47 — REGNUM Введение локдауна сейчас, в условиях появления новых штаммов коронавируса, не имеет смысла. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ.

Дмитрий Медведев Er.ru

По его словам, всеобщие ограничения были нужны на первой стадии пандемии COVID-19, когда никто ещё не знал, «что это такое и как с этим бороться». Не было вакцин, не хватало коек, и локдаун «сыграл свою положительную роль».

«Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно», — сказал Медведев.

Он добавил, что вирус бы умер, если бы всех удалось на две недели запереть в квартирах, но это невозможно. Вместе с тем локдаун может быть оправдан в будущем, если появится крайне опасный высокопатогенный вариант коронавируса, отметил замглавы Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил, что бедность для России — проблема номер один.

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