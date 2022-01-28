Горки-9, Московская область, , 08:37 — REGNUM Проблема низких доходов населения имеет в России ключевой характер, так как с ней связаны многие другие, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ведущим СМИ.

Дмитрий Медведев © ИА REGNUM

Он отметил, что согласен с мнением президента России Владимира Путина о бедности. С бедностью и низкими доходами связаны проблемы здоровья, преступности, а также целый ряд других проблем.

«Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — сказал Медведев.

По его словам, в повестке дня остаются такие проблемы, как коррупция, техническое отставание, необходимость создания современной инновационной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин назвал низкие доходы населения угрозой стабильному развитию страны и причиной отсутствия улучшений с демографией.

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